Politico: экс-директор по коммуникациям Белого дома не верит в победу Трампа на выборах

Республиканские избиратели, не причисляющие себя к сторонникам бывшего президента США, скептически относятся к его фигуре, также отметил Энтони Скарамуччи

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Энтони Скарамуччи считает, что экс-президент США Дональд Трамп даже в случае выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства проиграет их. Его слова приводит газета Politico.

Как пишет издание, финансист Скарамуччи не согласен с мнением собравшихся на Всемирный экономический форум в Давосе глав корпораций, дипломатов и журналистов о том, что Трамп победит на выборах. "Он проигрывает выборы", - заявил Скарамуччи, в июле 2017 года десять дней занимавший пост директора по коммуникациям в аппарате Белого дома в администрации республиканца и уволенный за неподобающие высказывания в адрес ее некоторых представителей. По его словам, несмотря на то что действующий президент США Джо Байден слишком стар, чтобы занимать пост главнокомандующего, "у него отличная команда, которая здорово справляется со своей работой". В связи с этим представителям бизнес-сообщества следует поддержать на выборах нынешнего главу государства, считает он.

"Я не вижу перспектив его [Трампа] победы", - продолжил Скарамуччи, неоднократно ранее выступавший с резкой критикой в адрес Трампа. По его мнению, республиканские избиратели, не причисляющие себя к сторонникам бывшего президента, скептически относятся к его фигуре, что может сыграть решающую роль на предстоящих выборах.

В понедельник в штате Айова прошли первичные выборы. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, третье - бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов.

Отбор кандидатов от Республиканской партии на президентские выборы, которые пройдут в ноябре, фактически начался с кокусов (собраний партийных активистов - прим. ТАСС) в Айове. 25 апреля 2023 года действующий Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.