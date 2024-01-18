СМИ: хуситы на фоне очередного удара США заявили, что продолжат атаковать израильские суда

Телеканал Al Hadath ранее сообщил, что минимум три атаки было совершено на объекты мятежного движения в лагере Аль-Карн

ТАСС, 18 января. Мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" на фоне очередного удара США по Йемену заявило, что продолжит атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah со ссылкой на военный источник.

"Американо-британская агрессия против Йемена направлена на прорыв морской блокады, введенной против израильских портов. Мы продолжим атаковать израильские корабли, направляющиеся в порты оккупированной Палестины, несмотря на попытки нам помешать", - приводит телеканал слова источника.

Ранее США нанесли серию ударов по территории Йемена, подконтрольной хуситам. Как утверждает Al Masirah, атаке подверглись провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда. По сведениям телеканала Al Hadath, как минимум три удара было нанесено по объектам хуситов в лагере Аль-Карн, расположенном к югу от города Дамар - административного центра одноименной провинции. Телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что целью ударов стали ракетные установки хуситов.

17 января хуситы атаковали американский сухогруз Genco Picardy, следовавший под флагом Маршалловых Островов в Аденском заливе. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что на борту судна, которое подверглось удару в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден, возник пожар. По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), сухогруз получил повреждения, однако его экипаж не пострадал.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам CENTCOM, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары нанесены в ответ на атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.