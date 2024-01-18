Kyodo: против бывшего бухгалтера фракции премьера Японии в правящей партии возбудят дело

Во фракции, которую возглавлял Кисида до декабря 2023 года, в отчетах не были отражены около $200 тыс., пишет агентство

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Японская прокуратура планирует возбудить дело в отношении бывшего бухгалтера внутрипартийной фракции правящей Либерально-демократической партии, которую ранее возглавлял премьер страны Фумио Кисида, из-за нарушений финансовой отчетности. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Расследование проводится на фоне масштабного скандала вокруг нарушений при сборе политических пожертвований. Партийные фракции в ЛДП традиционно устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на приемы и вечера, которые приобретали в основном представители бизнеса. В некоторых случаях политики превышали квоты и фракции возвращали им разницу между установленной нормой и реально собранными средствами, что не было отражено в финансовой отчетности.

Во фракции же, которую возглавлял Кисида до декабря 2023 года, в отчетах не были отражены порядка 30 млн иен (около $200 тыс.). По версии следствия, бухгалтер этой внутрипартийной группы не включил в отчеты средства, полученные от продажи билетов на закрытые мероприятия, поскольку не было понятно, какие именно депутаты продали эти билеты. Кисида, комментируя возможность возбуждения дела, отметил, что в курсе проведения расследования. Обвинения могут быть предъявлены и секретарю экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, который возглавляет в ЛДП еще одну фракцию, в отношении которой также есть подозрения в нарушении отчетности.

Расследование затрагивает все пять основных фракций ЛДП, однако главным образом касается крупнейшей в партии группы, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ, где, по данным газеты Yomiuri, не были учтены в отчетах порядка 1 млрд иен (более $7 млн).

Громкий скандал уже привел к падению рейтингов правительства до отметок ниже 30%, что в Японии считается "опасной зоной". Из-за него 15 членов фракции Абэ лишились своих постов в правительстве, включая должности заместителей глав и руководителей ключевых министерств, а также в партийной руководстве. Один из членов фракции Абэ, депутат Ёситака Икэда, был арестован.