Трамп считает, что Байдену нельзя доверить управлять даже магазином сладостей

Экс-президент США добавил, что опасается того, что нынешний лидер страны приведет ее к такому же кризису, который был в период Великой депрессии

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнему американскому лидеру Джо Байдену нельзя доверить в управление даже кондитерский магазин.

"Если бы у вас был небольшой магазин, например, сладостей, вы бы доверили Джо Байдену управлять вашим магазином <...>? Ответ: ни в коем случае <...>, никто ему не доверяет, а он управляет страной, ведет переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным и [председателем КНР Си [Цзиньпином], которые очень сильные", - сказал в среду Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

Трамп также отметил, что он опасается, что из-за политики Байдена США ждет экономический кризис, такой же, как в период Великой депрессии 1929-1939 годов.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.