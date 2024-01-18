18 января, 03:35

Кабинет Тайваня решил уйти в отставку в полном составе

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

По сведениям Центрального информационного агентства острова, решение было принято из-за прошедших выборов и формирования нового состава парламента

ГОНКОНГ, 18 января. /ТАСС/. Исполнительный юань (высший орган исполнительной власти) Тайваня на заседании одобрил уход в отставку в полном составе. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, решение было принято на утреннем заседании из-за прошедших выборов и формирования нового состава Законодательного юаня (парламента).

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Официальное прошение об отставке будет передано главе администрации Тайваня Цай Инвэнь после обеда.

Как отмечает агентство, кабинет правительства должен был подать в отставку до первого заседания нового состава парламента, которое состоится 1 февраля.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

По итогам парламентских выборов правящая партия потеряла большинство: 52 места достались партии Гоминьдан, 51 - ДПП, 8 кресел - у Тайваньской народной партии. Еще два мандата получили два независимых кандидата. Всего в состав однопалатного парламента входят 113 депутатов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

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