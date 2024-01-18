Спикер Палаты представителей призвал обеспечить безопасность границы США

Майк Джонсон заявил, что демократы и республиканцы должны объединиться, чтобы решить проблему нелегальной миграции

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Любой законопроект по выделению дополнительных бюджетных ассигнований должен включать в себя в первую очередь решение вопроса о безопасности границы США. Об этом заявил в среду спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу CNN.

"Моя позиция ясна: любой законопроект, который не решает проблему [нелегальной миграции] и не обеспечивает безопасность границы, неприемлем для Палаты представителей", - сказал он.

Джонсон отметил, что нынешняя ситуация на границе представляет кризис для всего общества. "От 60 до 70% людей, пересекающих границу, - это одинокие взрослые мужчины в возрасте от 18 до 40 лет", - указал он, добавив, что демократы и республиканцы "должны объединиться, чтобы решить эту проблему".

Вашингтонская администрация почти четыре месяца направила назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последние месяцы высказывалась против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.