Глава МИД Индии представит страну на саммите Движения неприсоединения в Уганде

Субраманьям Джайшанкар также впервые посетит Нигерию

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар будет представлять страну на открывающемся 19 января в Уганде саммите Движения неприсоединения, после чего отправится со своим первым визитом в Нигерию. Об этом сообщает МИД республики на своем сайте.

"Министр иностранных дел Джайшанкар возглавит индийскую делегацию на 19-м саммите Движения неприсоединения, который пройдет в Кампале, Уганда, 19-20 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что саммит Движения неприсоединения под руководством Уганды проводится по теме "Углубление сотрудничества ради общего глобального благосостояния". "Индия искренне поддерживает тему Движения неприсоединения, предложенную Угандой, и надеется на сотрудничество с Движением неприсоединения под руководством Уганды. Будучи одним из ведущих членов и основателей Движения неприсоединения, Индия по-прежнему привержена принципам и ценностям движения", - сообщает МИД южноазиатской республики.

"Ожидается, что на полях саммита министр иностранных дел встретится с руководством Уганды и коллегами из государств-членов Движения неприсоединения", - говорится в сообщении.

"Министр иностранных дел отправится в Нигерию с официальным визитом 21-23 января 2024 года. Министр вместе со своим коллегой будет сопредседателем шестого заседания Совместной индийско-нигерийской комиссии", - говорится в тексте. В Нигерии Джайшанкар также даст старт третьему заседанию Нигерийско-индийского делового совета, выступит с речью в Нигерийском институте международных отношений и откроет бюст Махатмы Ганди. Как указывает индийское внешнеполитическое ведомство, это первый визит Джайшанкара в Нигерию, и он "будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между странами", - отметили в МИД.