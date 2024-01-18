Парламент Казахстана 19 января рассмотрит отправку миротворцев для участия в миссиях ООН

Депутаты планируют согласовать такое предложение президента Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА, 18 января. /ТАСС/. Депутаты обеих палат парламента Казахстана на совместном заседании рассмотрят в пятницу вопрос о направлении миротворческого контингента республики для участия в миссиях ООН. Об этом сообщила журналистам депутат Сената (верхней палаты) Акмарал Альназарова.

"Ожидается, что будет вынесен вопрос о направлении миротворческих сил Республики Казахстан, которые определяются Организацией Объединенных Наций. В целом это решение принимается парламентом по предложению главы государства, поэтому в повестке заседания завтра планируется это согласование", - пояснила сенатор.

Ранее спикер Мажилиса (нижней палаты) Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве утром 19 января совместного заседания палат законодательного органа. При этом повестка заседания не уточнялась.

​​​​​​30 июня 2022 года парламент Казахстана на совместном заседании палат поддержал предложение президента Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в миссиях ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканскую Республику, в Демократическую Республику Конго, в Мали, а также в миссии Временных сил ООН в Ливане.