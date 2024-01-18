Reuters: ВВС Пакистана при нанесении ударов вошли в воздушное пространство Ирана

Число задействованных в операции самолетов не уточняется

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Пакистана при нанесении ночью ракетных ударов по целям в Иране вошли в воздушное пространство республики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в пакистанской разведке.

Согласно его утверждению, самолеты ВВС Пакистана вошли в воздушное пространство Ирана и вернулись после нанесения ударов по укрытиям террористов. Сколько самолетов было задействовано в операции, не уточняется.

"Наши силы нанесли удары по белуджским боевикам на территории Ирана", - добавил собеседник Reuters. По его словам, пакистанские военные обстреляли террористов, связанных c "Фронтом освобождения Белуджистана".

Ранее агентство IRNA передало, что в окрестностях иранского округа Сераван, расположенного в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном, раздались звуки взрывов. В свою очередь агентство AFP сообщило со ссылкой на неназванного представителя разведки Пакистана, что Исламабад нанес ракетные удары по лагерям "антипакистанских вооруженных группировок", расположенным на территории Ирана. Позже МИД Пакистана подтвердил, что пакистанские военные провели антитеррористическую операцию, в рамках которой были нанесены удары по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате удара Пакистана погибли три женщины и четверо детей, все они являются иностранцами.

16 января иранское агентство Tasnim проинформировало, что ВС республики нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", располагавшимся на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия. В ведомстве сообщили, что в результате удара погибли двое детей.