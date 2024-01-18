В Австралии на двух участках организуют голосование на выборах президента РФ

Они расположены в Канберре и Сиднее

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в Австралии на двух избирательных участках, которые созданы в Канберре и Сиднее. Об этом ТАСС сообщил посол Российской Федерации в Австралийском Союзе Алексей Павловский.

"Мы планируем в воскресенье, 17 марта, провести голосование на двух участках: в посольстве России в Канберре и в нашем генеральном консульстве в Сиднее", - указал глава дипломатической миссии.

По словам Павловского, намечено также организовать в первой половине марта досрочное голосование в некоторых других городах страны "насколько позволит весьма скудный кадровый ресурс наших загранучреждений в Австралии". Дипломаты рассчитывают при этом на организационную поддержку со стороны местных общин соотечественников. "О времени работы участков мы сообщим дополнительно; просим сограждан, планирующих реализовать свои избирательные права, следить за информацией на сайте посольства и генконсульства, на наших страницах в соцсетях", - сообщил посол.

Глава российской дипмиссии далее рассказал, что по вопросам проведения голосования установлен конструктивный контакт с австралийскими властями. "Соответствующая информация была нами направлена по дипломатическим каналам; она уже доведена до местных правоохранительных органов на предмет принятия необходимых мер безопасности", - уточнил Павловский.

10 января в МИД РФ заявили, что подготовка к предстоящим выборам президента РФ за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями. В МИД отметили, что в недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений, а во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок дипломатов, в связи с чем "сокращаются возможности внешнеполитического ведомства обеспечить всем россиянам за рубежом право свободно и безопасно избрать главу государства".

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.