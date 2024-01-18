FT: законодатели США в ближайшее время посетят Тайвань

Как отметила газета, цель визитов состоит в том, чтобы продемонстрировать руководству острова поддержку со стороны Соединенных Штатов

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Делегация американских законодателей в ближайшее время отправится на Тайвань. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета Financial Times.

По ее данным, на следующей неделе остров посетят члены Палаты представителей Конгресса США Ами Бера (демократ, от штата Калифорния), Энди Барр (республиканец, от Кентукки) и Марио Диас-Баларт (республиканец, от Флориды). Затем на Тайвань также отправится председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Майк Галлахер (республиканец, от Висконсина).

Цель предстоящих визитов заключается в том, чтобы продемонстрировать руководству Тайваня поддержку со стороны Соединенных Штатов после прошедших на острове 13 января выборов главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента), отмечает газета.

Согласно ее сведениям, в марте и апреле остров могут посетить еще несколько американских законодателей.

14 января на Тайвань прибыла делегация бывших чиновников, занимавших в США высокие посты. В ее состав вошли экс-помощник президента по национальной безопасности в администрации Джорджа Буша - младшего республиканец Стивен Хэдли, бывший заместитель госсекретаря в администрации Барака Обамы демократ Джеймс Стайнберг, а также председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер. Их визит продлился до 16 января.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.