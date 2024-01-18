МИД Йемена назвал формирование миссии ЕС в Красном море угрозой стран региона

Морской альянс стран Евросоюза в регионе свидетельствует о нарушении блоком международного права, сообщает Al Masirah

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Йемен предостерег Евросоюз от развертывания в Красном море оперативной группы ВМС сообщества, назвав это угрозой безопасности стран региона. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Как отмечает йеменское внешнеполитическое ведомство, формирование морского альянса стран ЕС в Красном море "посылает негативный сигнал" расположенным в этом районе мира государствам и свидетельствует о нарушении блоком международного права. В заявлении подчеркивается, что создание морской оперативной группы состыкуется с попытками Вашингтона и Лондона сформировать враждебный военный альянс в регионе. Подобная инициатива грозит "милитаризацией Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива", создавая угрозу миру и безопасности, говорится в заявлении.

По данным Al Masirah, США и Великобритания нанесли вторую за ночь серию ударов по территории Йемена, которая контролируется хуситами. Атаке подверглись провинции Дамар, Таиз, Ходейда и Эль-Байда. Как утверждает телеканал, один из ударов был нанесен по объекту хуситов в селении Ас-Салиф, расположенном в провинции Ходейда на берегу Красного моря.

Телеканал сообщал, что США и Великобритания атаковали подконтрольные "Ансар Аллах" провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подтвердило, что удары были нанесены по 14 ракетным установкам хуситов, которые "представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе".

Как сообщалось ранее, страны - члены Евросоюза намерены направить в Красное море по меньшей мере три эсминца или фрегата с мощной системой ПВО в соответствии с военно-морской миссией для обеспечения безопасности судоходства. Данная оперативная группа ВМС, формирование которой планируется завершить в ближайшие дни, будет, как ожидается, взаимодействовать с формированиями других стран, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).