Министр транспорта Сингапура ушел в отставку на фоне обвинений в коррупции

С. Исварану заявил, что отвергает эти обвинения

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Министр транспорта Сингапура С. Исваран ушел в отставку на фоне возбужденного против него дела о коррупции. Об этом сообщила газета The Straits Times.

"Я отвергаю обвинения и теперь сосредоточусь на том, чтобы очистить свое имя. Учитывая обстоятельства, я считаю правильным уйти в отставку из кабинета министров, как член парламента и как член Партии народного действия", - приводит газета слова С. Исварана. В отдельном письме премьер-министру Сингапура Ли Сянь Луну он написал, что вернет свою зарплату и депутатское пособие, полученные с начала расследования, и отметил, что не требует возврата этих денег, если его оправдают.

18 января С. Исварану было предъявлено 27 обвинений. Обвинения включают в себя коррупцию, получение вещей от человека, с которым он имел деловые отношения в качестве государственного служащего, и воспрепятствование осуществлению правосудия, сообщает газета.