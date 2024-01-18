В Швейцарии призвали пригласить Путина в Берн после визита Зеленского

По мнению депутата Национального совета страны от Швейцарской народной партии Рино Бюхеля, приглашение президента Украины в Берн носит иной характер, чем в Давос

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Швейцария сможет сохранить статус нейтрального государства, только если пригласит в Берн президента РФ Владимира Путина после того, как туда направился с визитом украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение высказал депутат Национального совета страны от Швейцарской народной партии Рино Бюхель в интервью газете 20 Minuten.

"Швейцария может сохранить нейтралитет, только если пригласит Владимира Путина в Берн", - сказал он. "Скоро я перестану удивляться тому, как безоговорочно Швейцария занимает позицию одной из сторон конфликта", - добавил он. По его мнению, приглашение Зеленского в Берн носит иной характер, чем приглашение в Давос. "Разговоры о мире", которые якобы там проходили, абсурдны до тех пор, пока Россия не сидит за столом, подчеркнул Бюхель.

В Давосе 14 января прошла созванная по инициативе Швейцарии и Украины четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира". 15 января президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила на совместной пресс-конференции с Зеленским, который прибыл в страну с визитом, что украинский коллега попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня по "формуле мира" и что Берн ответил согласием. Дальнейшие шаги стороны прорабатывают.

Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.