Пакистан планирует закупку китайских истребителей-невидимок FC-31

Приобретение этих самолетов пятого поколения станет ключевой вехой в стратегической трансформации ВВС страны, заявили в командовании

ИСЛАМАБАД, 18 января. /ТАСС/. Пакистан намерен закупить у Китая партию истребителей-невидимок FC-31 (Shenyang J-31) для модернизации и расширения боевых возможностей национальных военно-воздушных сил. Об этом сообщило в пресс-релизе командование пакистанских ВВС.

"Приобретение истребителей-невидимок пятого поколения FC-31 станет ключевой вехой в стратегической трансформации ВВС Пакистана, основа для которой уже заложена", - говорится в пресс-релизе.

Ранее главком пакистанских ВВС главный маршал авиации Захир Ахмед Бабар Сидху заявил, что истребители FC-31 поступят на вооружение в ближайшем будущем.

Разработанный Государственной корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC) FC-31 представляет собой одноместный двухмоторный истребитель средней малозаметности, который, по мнению экспертов, сравним с американским истребителем F-35 производства Lockheed Martin.

Длина FC-31 составляет 16,9 м, размах крыла - 11,5 м, максимальная взлетная масса - 25 тонн, масса нагрузки - 8 тонн, практический потолок - 18 200 м, радиус действия - 1 200 км. На вооружении истребителя - высокоточные авиабомбы и ракеты различного назначения. По данным СМИ, стоимость FC-31 составляет около $70 млн.