В КНР считают, что Филиппины должны воздержаться от ошибочных шагов по Тайваню

В Пекине прокомментировали ситуацию, которая возникла после направленного филиппинским руководством поздравления Лай Циндэ

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Высшее руководство Филиппин должно воздержаться от ошибочных действий и заявлений, касающихся Тайваня. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ситуацию, которая возникла после направленного филиппинским руководством поздравления Лай Циндэ, победившему в выборах главы тайваньской администрации.

"Мы призываем филиппинскую сторону строго придерживаться духа коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Филиппинами, неукоснительно соблюдать принцип "одного Китая", прекратить делать ошибочные заявления и совершать неверные поступки по тайваньскому вопросу", - подчеркнула она на брифинге.

Как уточнила официальный представитель, эта проблема "затрагивает основополагающие интересы КНР и чувства 1,4 млрд китайских граждан". По словам Мао Нин, своими высказываниями филиппинская сторона "серьезно нарушает политические обязательства" и "грубо вмешивается во внутренние дела Китая".

"Принцип "одного Китая" - это красная линия, - добавила она. - Китайская сторона абсолютно не приемлет провокации по вопросу Тайваня и обязательно ответит на них ответным ударом".

Поздравления после выборов

По итогам голосования на Тайване, состоявшегося 13 января, президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший поздравил с победой в борьбе за пост главы администрации острова представителя Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который пообещал "противостоять угрозам со стороны Пекина". Во вторник на брифинге Мао Нин посоветовала филиппинскому лидеру "больше читать и как следует разобраться во всех тонкостях тайваньской проблемы, чтобы сделать правильные выводы".

Как утверждает агентство Reuters, на следующий день Министерство национальной обороны Филиппин назвало "оскорблением" указанное высказывание.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

Союзничество Филиппин и США

Укрепление союзнических отношений и межармейское взаимодействие Филиппин с Соединенными Штатами не должно ущемлять интересы КНР в Южно-Китайском море, заявила официальный представитель МИД Китая.

"Что касается морских споров, мы всегда настаивали на их мирном урегулировании путем переговоров и консультаций", - сообщила она на брифинге, комментируя намерение Манилы расширить военное сотрудничество с Вашингтоном.

Официальный представитель уточнила, что Пекин предлагает устранять разногласия по соответствующим вопросам путем выработки правил и создания контролирующих механизмов. "Я бы хотела еще раз отметить, что развитие союзнических отношений между Филиппинами и указанными странами не должно ущемлять законные права и интересы КНР в Южно-Китайском море", - подытожила Мао Нин.

Ранее министр национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро заявил агентству Bloomberg, что его страна планирует расширить военное сотрудничество с США и их союзниками в связи с обострением отношений с КНР. По его словам, обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и возможности прохода судов по жизненно важному торговому маршруту "приносит пользу не только Соединенным Штатам и их союзникам, но и всей мировой экономике".