Нидерланды рассматривают возможность направления корабля в Красное море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

В настоящее время кабмин обсуждает эту тему с парламентом, рассказала и. о. министра обороны Кайса Оллонгрен

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Нидерланды намерены выделить фрегат для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Об этом сообщила в интервью радиостанции BNR и. о. министра обороны Кайса Оллонгрен.

"Мы изучаем этот вопрос, - отметила она. - Действующее правительство настроено позитивно. Мы также обсуждаем эту тему с парламентом".

По словам министра, речь идет о направлении корабля в Красное море для защиты международного судоходства в рамках миссии ЕС.

Как передавала газета Politico, Евросоюз намерен направить в Красное море три корабля с мощной системой ПВО для обеспечения безопасности судоходства. Эта группа, формирование которой планируется завершить в ближайшие дни, призвана взаимодействовать с другими государствами, которые защищают торговые суда от участившихся нападений йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Европейская миссия, согласно предложению Службы внешних связей ЕС, будет координировать свои действия с участниками операции по наблюдению Agenor под руководством Франции.