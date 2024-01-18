Еврокомиссар заявил, что ЕС потребуется 100 млрд евро, чтобы увеличить оборонный потенциал

Тьерри Бретон не пояснил, какие именно меры Евросоюз должен для этого принять

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Европейский союз должен увеличить потенциал своей оборонной промышленности, на это потребуется около 100 млрд евро. Об этом в эфире телеканала Public Senat заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Мы должны увеличить потенциал нашей оборонной промышленности <...> с перспективой выделения на это 100 млрд евро. Если государства - члены ЕС будут согласны, мы найдем на это средства", - сказал он.

Бретон не пояснил, какие именно меры Евросоюз должен для этого принять.

В сентябре 2023 года депутаты Европарламента (ЕП) поддержали предложение Еврокомиссии о создании инструмента по укреплению оборонно-промышленной базы ЕС посредством общих закупок. Как отмечалось в коммюнике ЕП, "европейский оборонный потенциал остается крайне фрагментированным, неэффективным", продукция ВПК недостаточно совместима. При помощи нового инструмента предполагается довести общие расходы на военную продукцию в рамках совместных оборонных закупок Союза до 35%. В 2021 году этот показатель составлял лишь 18%.