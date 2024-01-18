В Киеве могут снести свыше 70 храмов канонической УПЦ

Городские власти должны проверить законность постройки храмов на 74 земельных участках

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Свыше 70 храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут быть снесены в Киеве, если городские власти признают их постройку незаконной. Этот вопрос Киевсовет, как следует из повестки его заседания, планирует рассмотреть 18 января.

Соответствующий проект решения внес депутат от фракции "Голос" Вадим Васильчук. Согласно документу, городские власти должны проверить законность постройки храмов на 74 земельных участках, которые находятся в пользовании УПЦ. Если комиссия определит, что храмы не имеют необходимых документов, их снесут "за счет лиц, которые допустили самовольное размещение или строительство".

Автор проекта утверждает, что сегодня на Украине интересы отдельных религиозных организаций "противоречат общественным интересам, несут угрозу общественной и национальной безопасности", а действия отдельных их представителей содержат признаки уголовных правонарушений, "вызывающих возмущение и широкий негативный общественный резонанс". По убеждению Васильчука, принятие и реализация проекта будут способствовать "утверждению согласия и мира на религиозной почве, межконфессионального диалога и единства в обществе", обеспечению прав и свобод граждан.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе принимают все меры для перерегистрации ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, организуют незаконные голосования псевдоприхожан, сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Один из последних подобных инцидентов произошел 9 января в городе Ладыжине Винницкой области, где сторонники ПЦУ с помощью бульдозеров захватили храм канонической церкви, настоятеля храма избили, а прихожан выгнали на мороз.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.