МИД ФРГ заявил, что меры против Россотрудничества не предполагают закрытия "Русского дома"

Российский центр науки и культуры не получал средств от правительства страны, объяснил госминистр Тобиас Линднер

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Санкции, введенные ЕС против Россотрудничества, не являются основанием для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК, Русский дом) в германской столице. Об этом заявил госминистр в МИД ФРГ Тобиас Линднер ("зеленые"), отвечая на вопросы депутатов Бундестага.

"Эффективная реализация согласованных в ЕС санкций является одной из центральных задач для правительства ФРГ", - заметил он, утверждая, что сюда относится и "недопущение распространения пропаганды российскими государственными инстанциями в ЕС". "В этой связи ЕС принял рестриктивные меры против агентства Россотрудничество 21 июля 2022 года в рамках регламента ЕС 269/2014. Эти меры предполагают в широком смысле запрет на выделение средств организации, а также распоряжение [ими], что затрагивает "Русский дом", - указал госминистр. Он пояснил, что РЦНК в Берлине, например, не может получать доходы от сдачи в аренду помещений в своем здании.

"Органы, отвечающие за реализацию санкций, наблюдают за соблюдением этих запретов. Однако реализация рестриктивных мер в соответствии с этой директивой ЕС не является основанием для полного закрытия "Русского дома", - подчеркнул Линднер. Госминистр указал на то, что РЦНК "не получал средств от правительства ФРГ". "Впрочем, у правительства ФРГ нет собственных данных о его финансировании", - заметил он, добавив, что в случае несоблюдения "Русским домом" санкционного режима за расследование будут отвечать правоохранительные органы.

Линднер также опроверг предположение, что власти Германии не закрывают РЦНК в Берлине из опасений, что Россия в ответ закроет Гёте-институт в РФ. По его словам, это "не соответствует действительности".

"Русский дом" в Берлине открыт в 1984 году. Он является крупнейшим из 96 зарубежных представительств Россотрудничества. Работа центра направлена на развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между РФ и ФРГ, на поддержку россиян, находящихся в Германии, а также популяризацию русской культуры и языка.

В октябре 2023 года прокуратура Берлина сообщила, что прекратила расследование касательно деятельности РЦНК в германской столице. Оно было запущено в январе 2024 года, инициатором выступил экс-депутат Бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Фолькер Бек. Поводом стали санкции Евросоюза в отношении России из-за конфликта на Украине и подозрения в предполагаемом обходе ограничений.