Ким Чен Ын направил Путину новогоднее поздравление

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи также направил открытки председателю КНР Си Цзиньпину и его жене, президенту Вьетнама Во Ван Тхыонгу и генеральному секретарю ЦК компартии страны Нгуен Фу Чонгу

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил новогодние поздравления и открытки лидерам ряда государств и партий по случаю Нового года. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, отдельное новогоднее поздравление Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину. Новогодние открытки были отправлены также председателю КНР Си Цзиньпину и его жене, президенту Вьетнама Во Ван Тхыонгу и генеральному секретарю ЦК компартии страны Нгуен Фу Чонгу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Сербии Александару Вучичу, президенту Сирии Башару Асаду, президенту Индонезии Джоко Видодо и другим.

Москва и Пхеньян в последнее время активизировали двустороннее сотрудничество. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого в октябре КНДР посетил глава МИД РФ Сергей Лавров.

15 ноября 2023 года в Пхеньяне прошло заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

На этой неделе РФ посетила глава МИД КНДР Цой Сон Хи, которая провела встречи с Лавровым и Путиным.