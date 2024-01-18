Эксперт считает, что Арктика становится зоной геостратегической напряженности

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн утверждает, что в регионе будет ужесточаться конкуренция в формате гонки за природными ресурсами

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Арктика становится регионом геостратегической напряженности на фоне расширения НАТО за счет арктических государств. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн в ходе дискуссии клуба "Валдай", посвященной итогам председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

"Арктика в прошлом была придатком политики великих держав, а теперь становится регионом геостратегической напряженности, - сказал эксперт. - Конкуренция будет ужесточаться, приобретать форму гонки за природными ресурсами".

Дисэн обратил внимание, что после вступления Швеции в НАТО все семь западных государств Арктического совета (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, США и Швеция) будут членами "враждебно настроенного к России альянса". В этой связи он также утверждает, что США уже открыто заявили о том, что "будут пытаться ослабить контроль России над Северным морским коридором, который приходит по территориальным водам РФ".

По мнению специалиста, в будущем может возникнуть "большая военная напряженность на севере, поскольку США пытаются сохранить свой статус мирового гегемона".

"Сейчас Арктика перестает быть замороженной пустыней, - заявил он. - Появляется необходимость в новых альтернативных институтах, нацеленных на гармонизацию отношений, помимо Арктического совета". Как полагает Дисэн, в будущем такие институты могут быть созданы.