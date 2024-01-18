Министр экономики ОАЭ призвал не воспринимать расширение БРИКС в логике холодной войны

Абдалла бен Тук аль-Мари отметил, что в последние годы объединение стало перспективной площадкой экономического сотрудничества и институтом, который "формулирует новую повестку дня"

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Расширение группы БРИКС не следует воспринимать в логике холодной войны и геополитического противостояния между Востоком и Западом. Об этом заявил министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Тук аль-Мари.

"Я думаю, что сейчас мы живем не в условиях холодной войны, вступление ОАЭ в группу БРИКС - это не политическая позиция, а экономическая. ОАЭ присоединились к БРИКС в том числе для работы над повесткой сотрудничества в формате "Юг - Юг", которое будет способствовать развитию торговли и обеспечению спроса и предложения", - сказал министр, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, ОАЭ не рассматривают БРИКС как политический блок, задача которого состоит в том, чтобы противопоставить свой потенциал влиянию западных стран на международной арене. Как отметил министр, в последние годы объединение стало перспективной площадкой экономического сотрудничества и институтом, который "формулирует новую повестку дня". В этом контексте аль-Мари выразил надежду, что участие в работе БРИКС не повлияет на уровень взаимодействия Абу-Даби со странами Запада.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС под председательством России с 1 января 2024 года.