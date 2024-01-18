NBC: стороны ведут переговоры о новой гуманитарной паузе в Газе сроком от месяца

По информации неназванного западного дипломата, за гуманитарной паузой может последовать постоянное прекращение огня

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Стороны обсуждают введение гуманитарной паузы в секторе Газа, которая продлится как минимум месяц и подразумевает нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии. Об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания NBC.

По информации неназванного западного дипломата, за гуманитарной паузой может последовать постоянное прекращение огня.

"Арабские страны обсуждают инициативу по обеспечению прекращения огня и освобождения заложников. Это часть более масштабного плана, который может предложить Израилю нормализацию отношений с арабскими и мусульманскими государствами, включая Саудовскую Аравию", - сказал другой собеседник издания. Условием нормализации отношений будет согласие Израиля пойти на "необратимые шаги по созданию палестинского государства", уточнил он.

В конце ноября прошлого года радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии, за время которого были освобождены несколько групп удерживаемых в анклаве детей, подростков и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. Пауза продолжалась с 24 ноября по 1 декабря, когда армия Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории. В ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.