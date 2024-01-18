Кулеба заявил о желании организовать беседу президента Украины с председателем КНР

По словам главы МИД Украины, такая беседа нужна в рамках усилий Киева по организации мирового саммита по продвигаемой "формуле мира"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намерен организовать телефонный разговор президента Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом министр, принявший участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил в интервью Bloomberg Television.

По его словам, такая беседа нужна Украине в рамках ее усилий по организации мирового саммита по продвигаемой Киевом "формуле мира". "Есть вопросы, которые они могли бы обсудить", - сказал Кулеба.

Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что китайские чиновники, прибывшие в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, могут встретиться в Берне с президентом Украины. Однако встреча не состоялась, а Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать информацию издания.