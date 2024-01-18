В ДРК оппозиция призвала к протесту 20 января

В этот день переизбранный лидер Феликс Чисекеди принесет присягу

НАЙРОБИ, 18 января. /ТАСС/. Оппозиция в Демократической Республике Конго (ДРК) призывает к акции протеста в субботу, 20 января, когда переизбранный президент Феликс Чисекеди будет приносить присягу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее Конституционный суд (КС) ДРК отклонил поданные на его рассмотрение два иска с требованием аннулировать результаты голосования на состоявшихся 20 декабря 2023 года президентских выборах, на которых победил действующий глава государства. Иски были поданы 1 из 19 кандидатов на пост президента Теодором Нгоем, который занял последнее место, и представителем общественности. Другие кандидаты отвергли результаты выборов, однако отказались подавать иски в КС.

"20 января мы проводим акцию протеста, потому что мы не признаем результаты, были фальсификации, результаты выборов должны быть пересмотрены", - заявил Моиз Катумби, который также баллотировался на пост президента. Акции протеста пройдут в Киншасе и во втором по величине городе Лубумбаши, добавил Катумби.

Избирком ДРК опубликовал 31 декабря 2023 года предварительные результаты выборов и объявил о победе на них Чисекеди. Он получил 73,34% голосов избирателей. Второе место занял Катумби с 18,08%. После рассмотрения КС исков, оспаривающих итоги выборов, избирком должен в течение трех дней объявить окончательные результаты голосования.