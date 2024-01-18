Эксперт заявил, что США помогают Тайваню для контроля за рынком высоких технологий

В Институте политических исследований Исламабада сообщили, что внимание Вашингтона к Тайбэю также обусловлено стремлением Белого дома влиять на глобальные цепочки поставок

ИСЛАМАБАД, 18 января. /ТАСС/. США оказывают поддержку Тайваню, из-за наличия у островитян высоких технологий и производств полупроводников. Такое мнение озвучила корреспонденту ТАСС научный сотрудник Института политических исследований Исламабада (IPRI) Джавария Култум Аатиф.

"Оказываемая Соединенными Штатами поддержка Тайваню по-прежнему основана на их собственных интересах", - считает эксперт. По ее словам, внимание Вашингтона к Тайбэю обусловлено наличием у островитян высоких технологий и производств полупроводников, а также стремлением Белого дома влиять на глобальные цепочки поставок.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.