Армия Израиля сообщила об ответных ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ в течение дня атаковал несколько ракетных позиций "Хезболлах", в том числе здание, из которого 17 января была выпущена противотанковая ракета по району Манары

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по военным объектам и ракетным позициям шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.

"В течение дня было зафиксировано несколько запусков [ракет и снарядов] в направлении районов Штула, Малкиа, Манара, а также горы Дов [на севере Израиля]. ЦАХАЛ атаковал места, откуда велся огонь. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам и ракетной площадке террористической организации "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении.

"Кроме того, силы ЦАХАЛ атаковали в течение дня ряд ракетных позиций террористической организации "Хезболлах", в том числе здание, из которого вчера (17 января - прим. ТАСС) была выпущена противотанковая ракета по району Манары", - добавили военные.