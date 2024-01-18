В Венгрии заявили, что для урегулирования конфликта на Украине нужен диалог с Россией

Президент страны Каталин Новак сообщила, что для начала страны Запада сами должны "достичь консенсуса" по этому вопросу между собой и с Украиной

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Международное сообщество сможет добиться урегулирования конфликта на Украине только в том случае, если будет вести диалог с Россией. Такое мнение высказала президент Венгрии Каталин Новак в интервью американской телекомпании CNBC во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Журналисты поинтересовались у нее, видит ли она путь к миру на Украине и каким он должен быть. "Это вопрос на миллион долларов, - ответила Новак. - Поиск пути к миру является главной задачей, но это будет чрезвычайно сложно. Рискну предположить, что невозможно будет достичь мирных переговоров без участия обеих сторон. Думаю, что, не поговорив с Россией и не попытавшись усадить ее за стол переговоров, мы не добьемся успеха".

Однако для начала, сказала Новак, страны Запада сами должны "достичь консенсуса" по этому вопросу между собой и с Украиной. После этого следует "обратиться к России через Китай или других или даже напрямую" с предложением о начале переговоров. "Переговоры и прекращение огня приведут к миру, которого мы все хотим", - добавила президент в интервью, которое было распространено в Будапеште ее пресс-службой.

Она также отметила, что позиции Венгрии и других стран Евросоюза в отношении Украины в основном совпадают, а расхождения между ними касаются лишь методов урегулирования конфликта. Венгрия с самого начала выступила в поддержку мирных переговоров, а ее союзники по ЕС и НАТО приступили к поставкам вооружений украинской армии, сделав ставку на военное решение.

В любом случае Новак считает, что Украине необходимо помогать. "Украину нужно поддержать. Это точно. Это мое личное мнение и мнение Венгрии", - сказала президент, выразив надежду, что лидеры ЕС смогут договориться 1 февраля на саммите в Брюсселе о том, как предоставить Киеву финансовое содействие.

Новак также подчеркнула, что ЕС и НАТО "не находятся в состоянии войны" и необходимо не допустить эскалации украинского конфликта. "Даже если мы поддерживаем Украину, мы не должны ввязываться в эту войну. Мы должны избежать третьей мировой войны. 2024 год не может быть 1914 годом. 2024 год должен быть годом мира, а не годом войны", - заявила президент Венгрии.