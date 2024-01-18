Мексика и Чили обратились в МУС с призывом расследовать преступления в Палестине

В заявлении говорится, что "действия Мексики и Чили обусловлены растущей обеспокоенностью недавней эскалацией насилия, особенно в отношении гражданских объектов, а также предполагаемым продолжающимся совершением преступлений"

ГАВАНА, 18 января. /ТАСС/. Мексика и Чили обратились в Международный уголовный суд (МУС) с целью добиться начала расследования совершаемых в Палестине преступлений. Об этом говорится в заявлении мексиканского МИД.

"Сегодня Мексика и Чили передали прокурору Международного уголовного суда сведения о ситуации в Государстве Палестина для проведения проверки в отношении вероятно совершающихся там преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда", - отметили мексиканские дипломаты.

В заявлении говорится, что "действия Мексики и Чили обусловлены растущей обеспокоенностью недавней эскалацией насилия, особенно в отношении гражданских объектов, а также предполагаемым продолжающимся совершением преступлений".

В дипведомстве отметили, что "вмешательство МУС приобретает особую актуальность, учитывая многочисленные доклады ООН, в которых сообщается о многочисленных инцидентах, которые могут представлять собой преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС в соответствии с Римским статутом". Одновременно в МИД признали "фактический крах судебной системы Палестины, из-за чего она не обладает возможностями для проведения расследования или судебного преследования возможных преступлений на ее территории или совершенных ее гражданами".