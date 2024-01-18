Региональный саммит призвал Сомали и Эфиопию к снижению напряженности

Участники Межправительственной организации по развитию отметили также необходимость налаживания конструктивного диалога между странами

ХАРАРЕ, 18 января. /ТАСС/. Чрезвычайный саммит регионального объединения стран северо-восточной Африки - Межправительственной организации по развитию (ИГАД) призвал Эфиопию и Сомали к деэскалации напряженности и налаживанию конструктивного диалога. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи в столице Уганды - Кампале, созванной президентом Джибути председателем ИГАД Исмаилом Омаром Гелле.

"Участники саммита выражают глубокую озабоченность в связи с последними событиями в отношениях между Федеративной Демократической Республикой Эфиопия (ФДРЭ) и Федеративной Республикой Сомали (ФРС), - говорится в документе, размещенном на официальном аккаунте организации в Х (ранее Twitter). - Они подтверждают основополагающие принципы уважения суверенитета, единства и территориальной целостности ФРС, любое действие должно производиться в соответствии с этими основополагающими принципами, любые соглашение или договоренность должны совершаться с согласия ФРС. Участники саммита призывают ФДРЭ и ФРС к снижению напряженности и налаживанию конструктивного диалога".

1 января 2024 года премьер-министр ФДРЭ Абий Ахмед и президент самопровозглашенного государства Сомалиленд Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Как сообщила эфиопская газета Addis Standard, Сомалиленд предоставил ФДРЭ возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства. Международное сообщество признает Сомалиленд частью ФРС.

В сентябре республика Сомалиленд, объявившая в одностороннем порядке весной 1991 года о государственном суверенитете, заявила, что не будет вести переговоры с Федеративной Республикой Сомали об объединении.

Власти ФРС заявили, что намерены оспорить меморандум, который, с их точки зрения, нарушает суверенитет страны. Власти ФДРЭ настаивают, что соглашение с Сомалилендом не нарушает никаких законов. Как отмечается в заявлении, Аддис-Абеба "не утверждает, что признает эту самопровозглашенную республику, но проведет углубленную оценку с целью выработать позицию в отношении усилий Сомалиленда по получению международного признания".