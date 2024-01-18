В Евросоюзе заверили Тунис в поддержке в продвижении реформ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала африканскую страну "привилегированным партнером, обладающим большим потенциалом и многочисленными возможностями в перспективных секторах"

РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Тунис всегда может рассчитывать на поддержку Евросоюза при продвижении процесса реформ. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с тунисским премьер-министром Ахмедом аль-Хашани. Они провели беседу на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

"Тунис всегда может рассчитывать на поддержку ЕС в решении различных проблем и продвижении процесса реформ. ЕС продолжает поддерживать Тунис, который является привилегированным партнером, обладающим большим потенциалом и многочисленными возможностями в перспективных секторах", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Стороны в ходе встречи обсудили пути развития сотрудничества и торговли между Тунисом и ЕС, а также социально-экономическую ситуацию в североафриканской республике.

"Мы работаем совместно с Тунисом над реализацией различных аспектов стратегического экономического и финансового партнерства", - сообщила фон дер Ляйен. По ее словам, сейчас "ЕС является крупнейшим иностранным инвестором и торговым партнером Туниса".

В июле 2023 года Тунис и Евросоюз подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегического и всеобъемлющего партнерства. Документ нацелен, в частности, на укрепление торгово-экономических отношений, управление миграционными процессами, установление взаимодействия в области устойчивой и конкурентоспособной энергетики.