Армия Буркина-Фасо уничтожила террористов, пытавшихся взять штурмом город на севере страны

Те, кому удалось выжить, пустились в бегство, сообщает Буркинийское информационное агентство

РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Правительственная армия Буркина-Фасо провела операцию, в результате которой уничтожила группу вооруженных террористов, пытавшихся взять штурмом город Курпеле в районе Конгуси (северная провинция Бам). Об этом сообщает Буркинийское информационное агентство (БИА).

Боевики после неудачной атаки на населенный пункт пытались скрыться в лесном массиве Паспанга. Однако с помощью разведывательных беспилотников военные сумели установить местонахождение террористов и нанесли по ним точный ракетный удар. Те, кому удалось выжить, пустились в бегство, отмечает БИА.

Источники в органах безопасности заверили, что власти намерены преследовать террористов вплоть до их полного уничтожения.

Буркина-Фасо с 2015 года является эпицентром террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам".

По данным неправительственных организаций, с 2015 года от рук боевиков погибли по меньшей мере 10 тыс. гражданских лиц и военных. Около 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.