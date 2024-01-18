СМИ: Кипр видит в ответе РФ на инцидент с журналистом желание разрядить ситуацию

Как сообщил ранее МИД России, Москва в качестве ответа на неприемлемые действия Никосии в отношении корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка закрывает въезд в страну нескольким должностным лицам республики

НИКОСИЯ, 18 января. /ТАСС/. Кипрские власти видят в ответе России на инцидент с выдворением с острова в октябре 2023 года корреспондента "Российской газеты" желание разрядить обстановку. Об этом сообщило Кипрское информационное агентство CNA со ссылкой на дипломатический источник в МИД республики.

По его оценке, "нынешняя реакция российской стороны спустя три с половиной месяца [с момента происшествия], если сравнивать с аналогичными инцидентами в других странах - членах ЕС, [может] выражать стремление Москвы разрядить обстановку предсказуемым, адекватным образом, а не обострять кризис".

Как сообщил ранее МИД РФ, Россия в качестве ответа на неприемлемые действия Кипра в отношении корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка и сотрудника российского посольства Д. Дойникова закрывает въезд в страну нескольким должностным лицам республики. По данным CNA, речь идет о трех чиновниках МВД Кипра, имена которых не раскрываются.

Корреспондент "Российской газеты" Гасюк был задержан 5 октября 2023 года в Никосии. В момент задержания он находился в автомобиле около дома, где проживал со своей семьей. Представители правоохранительных органов тогда же заявили о намерении его депортировать, хотя никаких обвинений в совершении правонарушений россиянину предъявлено не было. К журналисту были применены силовые методы, в результате ему травмировали руку. Позже журналист был доставлен в больницу, а 7 октября вернулся в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что выдворение Гасюка стало очередным звеном западной кампании по подавлению любых источников альтернативной информации в своем информационном пространстве.