США не уточнили, считают ли неактуальными проекты договоров по безопасности с РФ

Более детально пояснять позицию американской стороны по проектам представитель Белого дома не стал

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Американская администрация не уточняет, считает ли целиком утратившими актуальность предлагавшиеся ранее Россией проекты договоренностей по стратегической стабильности с США и НАТО.

"Это неясно. О них нужно думать в том контексте, в котором они были выдвинуты", - заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди, комментируя вопрос о том, остаются ли "в игре", с точки зрения России, два упомянутых проекта договоренностей.

"Если это было серьезное предложение, то, безусловно, у России имелась благоприятная возможность подтвердить нам это в рамках нашей [американцев] попытки взаимодействовать недавно в более официальном диалоге. Они [россияне] решили этого не делать. Вместо этого они прислали отказ от взаимодействия. Так что мы должны верить им на слово", - сказал помощник главы администрации США, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Более детально пояснять позицию американской стороны по этим двум проектам Вадди не стал.

Москва передала Вашингтону в декабре 2021 года проект двустороннего российско-американского Договора о гарантиях безопасности. Кроме того, в это же время Западу был направлен проект Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств - членов НАТО.