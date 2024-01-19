Белый дом не надеется на скорый запуск переговоров о контроле над вооружениями с КНР

Вооруженные силы США и Народно-освободительная армия Китая действуют "в непосредственной близости" друг от друга, и Вашингтон выступает за деконфликтацию, сообщил специальный помощник президента Соединенных Штатов Пранай Вадди

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не рассчитывают на то, что им удастся в обозримой перспективе уговорить Китай начать официальные двусторонние переговоры по контролю над вооружениями. Об этом сообщил в четверг специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Мы знаем, что не прыгнем ни в какое ближайшее время в официальные переговоры по контролю над вооружениями", - признал советник американского лидера, комментируя контакты США и КНР, касающиеся стратегической стабильности. "Мы знаем, что арсенал Китая еще продолжает создаваться", - сказал Вадди, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Однако Вооруженные силы США и Народно-освободительная армия Китая действуют "в непосредственной близости" друг от друга, и Вашингтон выступает за деконфликтацию на "местном уровне, уровне театра [военных действий] и стратегическом уровне", отметил представитель Белого дома.

"На фронте контроля над вооружениями мы по-настоящему хотим, чтобы Китай ответил на некоторые наши более содержательные идеи, направленные на сокращение рисков. И мы все еще не знаем, поступят ли они таким образом", - подчеркнул Вадди. "В плане того, что нас может ждать в будущем: мы, конечно, открыты для продолжения этих консультаций. Но мы хотим, чтобы эти консультации были ориентированы на результаты", - добавил советник главы администрации США.

Возобновление диалога

В ноябре 2023 года США и Китай возобновили после паузы продолжительностью примерно четыре с половиной года консультации по контролю над вооружениями. Однако эти встречи не представляли собой начало двумя сторонами переговоров о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Согласно оценкам, содержавшимся в октябрьском ежегодном докладе Пентагона Конгрессу США о военной мощи КНР, ядерный арсенал Пекина включает более 500 оперативно развернутых боезарядов, к 2030 году их количество может превысить 1 тыс. По мнению авторов отчета, темпы расширения китайских ядерных сил "превосходят прогнозы" американской стороны. В арсенале США имеется около 3,7 тыс. ядерных боеголовок, из которых развернуто 1 419.

В январе 2022 года Китай вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН поставил подпись под совместным заявлением о недопустимости ядерной войны. Тогда была подчеркнута важность сохранения двусторонних, а также многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, комментируя это заявление, указал, что сотрудничество должно прийти на смену конкуренции между крупными державами. По его словам, Китай будет всегда придерживаться оборонной стратегии и поддерживать свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. В Пекине неоднократно заверяли, что Китай не соревнуется ни с одной страной в мощности, количестве и масштабе ядерного потенциала, не участвует в гонках вооружений в какой-либо форме, но намерен продолжать модернизацию стратегического арсенала для решения вопросов безопасности.