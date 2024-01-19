ВС Дании получат $2,33 млрд на противоракетную оборону и производство дронов

Договор также предусматривает инвестиции в производство ракет и обучение военных, сообщили в датском военном ведомстве

СТОКГОЛЬМ, 19 января. /ТАСС/. Правительство Дании заручилось поддержкой большинства в парламенте по первой части межпартийного оборонного соглашения, регламентирующего финансирование национальных вооруженных сил. Она предусматривает выделение 16 млрд крон ($2,33 млрд) на противоракетную оборону и производство дронов, сообщает Минобороны.

"Вместе с широким большинством в парламенте правительство договорилось по первой части в рамках нового оборонного соглашения от июня 2023 года. Договор предусматривает 16 млрд крон на <...> инвестиции в противовоздушную оборону армейской бригады, ракеты и беспилотники, обучение военных <...>", - поясняется в пресс-релизе ведомства.

Документ был представлен министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и представителями парламентских партий в министерстве обороны.

Общий объем финансирования, заложенный в оборонном соглашении до 2033 года, составляет 155 млрд крон ($22,6 млрд). Как прокомментировал глава Минобороны, "центральным ориентиром в новом оборонном соглашении" является достижение цели НАТО в 2% ВВП инвестиций в оборону.

Более половины одобренных сейчас средств пойдут на усиление военного потенциала, в том числе закупку средств ПВО ближнего действия для армейской бригады, а также ЗРК ближнего действия для кораблей ВМФ. Одобрение выделения ассигнований произошло с задержкой. Изначально это должно было случиться в ноябре 2023 года.

Усиление контроля за Арктикой и Северной Атлантикой

Дополнительные ассигнования выделены на усиление контроля за Арктикой и Северной Атлантикой, которые пойдут на закупку дронов в рамках первой части межпартийного оборонного соглашения. Оно было подготовлено при участии правительства Фарерских островов и Наалаккерсуисута (самоуправления) Гренландии, говорится во втором пресс-релизе Минобороны.

Решение о приобретении дронов связано с соглашением о "пакете арктических мощностей", принятом в 2021 году. Из-за роста цен возникла необходимость обеспечить дополнительное финансирование приобретения беспилотников в рамках первой части соглашения.

Приоритетом является скорейшая установка радара воздушного предупреждения на Фарерских островах на основе сотрудничества между властями Дании и Фарерских островов. РЛС воздушного предупреждения обеспечит серьезное усиление контроля за воздушным пространством в Северной Атлантике. Решение о приобретении радара воздушного предупреждения обусловлено "пакетом арктических мощностей" и отдельным соглашением между властями островов и национальным правительством.

Эти инициативы должны "создать предпосылки для наращивания оборонной зоны и реализации амбиций по укреплению датской обороны и безопасности", отметили в военном ведомстве.