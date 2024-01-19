США надеются возобновить активную дипломатию с Ираном в ближайшие месяцы или годы

Сейчас Вашингтон "сосредоточен на том, чтобы предотвратить дальнейшие провокации", подчеркнул специальный помощник американского президента Пранай Вадди

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. США надеются возобновить активную дипломатию по ядерной программе Ирана в ближайшие месяцы или годы. Об этом заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

По его словам, в условиях обострения палестино-израильского конфликта Вашингтону "очень трудно сосредоточиться на активности Ирана, связанной с его ядерной программой". "Нам сейчас крайне сложно поддерживать уровень дипломатического взаимодействия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД - прим. ТАСС) по иранской ядерной программе, который наблюдался на раннем этапе работы этой администрации", - отметил Вадди, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Мы надеемся, что по мере завершения кризиса в ближайшие месяцы или годы мы сможем вести более продуктивное и всестороннее взаимодействие по ядерной программе Ирана", - отметил представитель Белого дома. По его словам, пока США "сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшие провокации", а политика Вашингтона нацелена на то, чтобы "не допустить появления у Ирана ядерного оружия".

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Однако едва ли не в последний момент переговоры о восстановлении СВПД в полном объеме сорвались. В ноябре 2022 года Байден признал на закрытой встрече с избирателями из числа сторонников Демократической партии, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, хотя Вашингтон, по его словам, не намерен публично излагать такую позицию. Видеозапись этой встречи стала впоследствии достоянием гласности.