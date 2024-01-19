Канада заявила о неизменности позиции по вопросу Палестины

Единственный путь к безопасному и защищенному Израилю - это наличие общепризнанного палестинского государства, подчеркнул канадский премьер-министр Джастин Трюдо

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Канада по-прежнему считает, что только наличие общепризнанного Государства Палестина, которое бы мирно сосуществовало с Израилем, в конечном итоге должно привести к завершению палестино-израильского конфликта. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя слова израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выступил против появления палестинского государства.

"Меня не удивило это заявление Нетаньяху, он придерживается этой позиции долгое время - сказал Трюдо журналистам в ходе визита в Икалуит (территория Нунавут). - Позиция Канады предельно ясна: единственный путь вперед <...> к безопасному и защищенному Израилю - это наличие [общепризнанного] палестинского государства". При этом премьер отметил, что это решение "не завтрашнего дня", но к нему необходимо прийти.

Нетаньяху заявил в четверг, что Израиль будет продолжать операцию до тех пор, пока не одержит "решительную победу над [радикальным движением] ХАМАС". Он отверг идею создания палестинского государства и заявил, что довел свою позицию до сведения американской стороны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.