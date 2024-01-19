СМИ: Израиль наносит удары по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

По информации телеканала Al Mayadeen, обстрелы ведутся по району, где находится больница Аль-Амаль, управляемая Палестинским обществом Красного Полумесяца

РАБАТ, 19 января. /ТАСС/. Израильская армия в ночь на пятницу наносит интенсивные артиллерийские удары по городу Хан-Юнис, расположенному на юге сектора Газа. Об этом сообщает вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

По его информации, обстрелы ведутся по району, где находится больница Аль-Амаль, управляемая Палестинским обществом Красного Полумесяца.

Также Al Mayadeen информирует об обстрелах города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

По сведениям катарского телеканала Al Jazeera, по меньшей мере пять человек погибли, еще несколько получили ранения в результате израильской бомбардировки жилого дома на западе Хан-Юниса.