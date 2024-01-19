СМИ: в Канаду с 2022 года прибыли 210 тыс. украинских беженцев

По сведениям телеканала CTV, еще не менее 90 тыс. человек могут приехать в североамериканскую страну до конца марта

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Более 210 тыс. украинских беженцев прибыли в Канаду с марта 2022 года после начала специальной военной операции, ожидается приезд еще не менее 90 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал CTV.

Всего власти Канады выдали украинцам более 936 тыс. виз по специальной программе, действие которой заканчивается 31 марта 2024 года. По данным на 28 ноября 2023 года, ею воспользовались чуть более 210 тыс. жителей Украины. Согласно опросу, проведенному канадской миграционной службой, еще не менее 90 тыс. украинцев могут прибыть в Канаду до конца марта.

Наличие специальной визы, в частности, позволяет украинцам получать пособия в Канаде до окончания срока ее действия.