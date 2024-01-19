В Палестине заявили, что кабмин Нетаньяху хочет столкнуть регион в пропасть

Пресс-секретарь президента палестинского государства Набиль Абу Рудейна подчеркнул, что Ближний Восток "находится на грани извержения вулкана" из-за агрессивной политики Израиля

РАБАТ, 19 января. /ТАСС/. Израильское правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, отвергающим создание палестинского государства, хочет столкнуть ближневосточный регион в пропасть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Заявления израильского премьер-министра, отвергающего создание палестинского государства, подтверждают, что это правительство полно решимости столкнуть весь регион в пропасть", - цитирует чиновника информационное агентство WAFA.

Абу Рудейна подчеркнул, что "без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года в регионе не будет безопасности и стабильности".

Нетаньяху заявил 18 января, что Израиль будет продолжать операцию до тех пор, пока не одержит "решительную победу над [радикальным движением] ХАМАС". Он отверг идею создания палестинского государства и заявил, что довел свою позицию до сведения американской стороны.

Опасное положение

"Весь регион находится на грани извержения вулкана из-за агрессивной политики, проводимой израильскими оккупационными властями против палестинского народа и его законных прав", - продолжал Абу Рудейна.

По его словам, одних лишь заявлений с осуждением и обличением действий Израиля уже недостаточно. "Если у международного сообщества есть желание восстановить стабильность в регионе и мире, необходимо признать независимое палестинское государство в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - добавил он.

"США несут ответственность за ухудшение безопасности и стабильности в регионе из-за своей предвзятости и слепой поддержки израильской оккупации", - подытожил пресс-секретарь президента Палестины.