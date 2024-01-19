В Конгрессе потребовали от главы Пентагона выступить на слушаниях по его госпитализации

Необходимо "разобраться, что произошло и кто принял решение предотвратить раскрытие данных о местонахождении министра", подчеркнул председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Майк Роджерс (республиканец, от штата Алабама) требует от министра обороны США Ллойда Остина явиться 14 февраля на слушания для дачи показаний относительно обстоятельств его госпитализации. Соответствующее заявление законодателя распространила пресс-служба возглавляемого им комитета.

Как отмечается в письме Роджерса, глава Пентагона разъяснил некоторые обстоятельства своей госпитализации, но "часть вопросов остается без ответа". "В частности, меня беспокоит отсутствие ответа на вопрос о том, поручали ли вы своим подчиненным не информировать президента Соединенных Штатов [Джо Байдена] или кого-либо еще о своей госпитализации. К сожалению, это убеждает меня в том, что эта информация скрывается от Конгресса", - заявил председатель комитета.

"Ваша неготовность дать честные ответы в полном объеме свидетельствует о необходимости провести 14 февраля 2024 года слушания комитета, на которых комитет рассчитывает выслушать ваши прямые свидетельства относительно решения утаить информацию от президента, Конгресса и американского народа", - говорится в документе. По словам законодателя, Конгресс "обязан разобраться, что произошло и кто принял решение предотвратить раскрытие данных о местонахождении министра".

Остин вечером 1 января был госпитализирован в центр Уолтера Рида, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом. 15 января пресс-служба Пентагона информировала о его выписке из больницы.

Члены Конгресса потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства в свою очередь сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации главы Пентагона в январе.