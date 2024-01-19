СМИ: жертвами ударов израильской артиллерии по Хан-Юнису стали не менее четырех человек

Еще два мирных жителя были убиты, несколько получили ранения в городе Газа в результате обстрела ЦАХАЛ жилого здания, сообщает агентство WAFA

ДУБАЙ, 19 января. /ТАСС/. Не менее четырех человек стали жертвами артиллерийских ударов Армии обороны Израиля в ночь на пятницу по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По информации его источников, еще два мирных жителя были убиты, несколько получили ранения в городе Газа в результате обстрела израильскими силами жилого здания. Сообщается также об обстреле боеприпасами с белым фосфором деревни Кизан ан-Наджар к югу от Хан-Юниса. Авиаудары были нанесены и по окрестностям больницы Абу Юсеф Аль-Наджар к востоку от Рафаха на юге сектора Газа.

Как указывает агентство, поступает и информация о том, что израильские войска взрывают жилые кварталы в городе Бани Сухейла к востоку от Хан-Юниса.

В общей сложности, как сообщает агентство, с начала обострения конфликта 7 октября прошлого года число погибших в секторе Газа достигло 24,5 тыс. Свыше 2 млн жителей были перемещены из различных районов на самый юг анклава в Рафах.