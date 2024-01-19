Мадуро сообщил о попытках оппозиции дестабилизировать обстановку в Венесуэле

По словам президента Боливарианской Республики, к действиям, угрожающим миру в стране, причастны спецслужбы США

КАРАКАС, 19 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о попытках ультраправой оппозиции при участии спецслужб США дестабилизировать ситуацию в республике и ввел в действие план по обеспечению безопасности страны.

"План ультраправых - это переворот, насилие, других планов у них нет", - заявил Мадуро в четверг на встрече с участниками Конгресса новой эпохи, которую транслировали венесуэльские телеканалы. Президент указал, что "база ЦРУ в Колумбии, офицеры колумбийской разведки и база Управления по борьбе с распространением наркотиков США в Колумбии направляют, финансируют и готовят все насильственные, террористические, антиконституционные акции против Венесуэлы с колумбийской территории".

Мадуро напомнил о четырех заговорах с целью совершить госпереворот, убийства главы государства, министра обороны и губернатора штата Тачира, раскрытых и нейтрализованных в 2023 году, о которых он доложил в ежегодном послании парламенту 15 января. Президент сообщил, что заговорщики планировали после убийства 1 января губернатора Тачиры Фредди Берналя "направиться караваном в Каракас, как это сделали гринго в Багдаде", но были арестованы.

В связи с попытками правой оппозиции дестабилизировать обстановку в стране Мадуро дал указание ввести в действие план по обеспечению безопасности и поддержанию мира под названием "Боливарианская ярость". "Гражданский и военно-полицейский план "Боливарианская ярость" будет задействован в каждом уголке Венесуэлы, чтобы противостоять любым террористическим действиям, угрожающим миру в республике", - объявил президент.