Министры обороны США и Израиля обсудили боевые действия в Газе и ситуацию в регионе

Стороны затронули вопросы перехода ЦАХАЛ к операциям низкой интенсивности в анклаве, распределение гуманитарной помощи в секторе и нестабильность на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант в телефонном разговоре обсудили ход боевых действий в секторе Газа и ситуацию в регионе. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как отмечает издание, стороны затронули такие вопросы, как переход Армии обороны Израиля к операциям низкой интенсивности в Газе, распределение гуманитарной помощи в секторе и нестабильность на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, Галант озвучил главе Пентагона свои опасения по поводу активизации боестолкновений с вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах" на границе с Ливаном.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.