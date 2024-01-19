Венесуэла осудила введенные против морского транспорта западные санкции

Исполнительный вице-президент страны Делси Родригес назвала более чем 900 рестрикций, введенных против Каракаса, "настоящим экономическим геноцидом"

КАРАКАС, 19 января. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на встрече с генеральным секретарем Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингесом Веласко осудила незаконные односторонние ограничительные меры, введенные США и европейскими странами в отношении морского транспорта южноамериканской страны.

"Наша дипломатическая миссия имеет постоянных представителей в этой организации, и мы представили заявление, в котором разъяснили, что означает блокада морского судоходства для Венесуэлы и каковы ее последствия. Мы стали четвертой страной с наибольшим числом заблокированных судов", - указала Родригес в интервью телеканалу Telesur после встречи в Лондоне с генсеком ИМО. Родригес отметила, что под незаконными санкциями находятся 39 судов государственной нефтегазовой компании PDVSA и 30 венесуэльских торговых судов, что наносит существенный экономический ущерб стране.

Она подчеркнула важное значение встречи с руководителем ИМО, в ходе которой антивенесуэльские санкции подверглись осуждению. Вице-президент назвала более чем 900 санкций, введенных против Венесуэлы, "настоящим экономическим геноцидом", который негативно отразился не только на производственном секторе, но и на здравоохранении, образовании, социальном обеспечении населения. "Попытка задушить Венесуэлу с помощью односторонних ограничительных мер также негативно повлияла на помощь странам с низким уровнем жизни, таким как Гаити, которая получала топливо от Венесуэлы на выгодных условиях в рамках договора Petrocaribe", - отметила Родригес.