СМИ: армия Израиля уничтожила крупное ракетное производство ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ также разрушил сеть туннелей под производственной базой радикального движения, сообщила газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении главной промышленной зоны радикального движения ХАМАС по производству ракет и оружия в центральной части сектора Газа, а также обширной сети туннелей под ней. Об этом пишет газета The Times of Israel.

ЦАХАЛ завершил уничтожение производственной базы ХАМАС по выпуску ракет и оружия. Это произошло после того, как войска достигли самой южной точки своего наземного наступления в Газе, активизировав операции на юге палестинского анклава, отмечает издание.

Отдельные объекты оружейного производства были показаны журналистам во время пресс-тура в начале января по дороге Салах-эд-Дин в районе Эль-Бурейдж. Недавно ЦАХАЛ сообщил об обнаружении дополнительных подземных объектов в районе Эль-Магази. Военные из инженерно-саперного подразделения "Яхалом" 36-й дивизии ЦАХАЛ и подразделения "Шалдаг" израильских ВВС выявили и уничтожили десятки туннельных шахт в районе дороги Салах-эд-Дин в центральной части Газы, которые соединяются с сотнями километров подземных ходов, пишет The Times of Israel.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант назвал ликвидацию подземной инфраструктуры ХАМАС одной из главных целей военной операции в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.