В Газу за сутки въехали 240 грузовиков с гуманитарной помощью

По информации Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, 101 автомобиль, загруженный продуктами питания, водой, медикаментами, а также оборудованием для организации работы пунктов временного размещения, въехал через КПП "Рафах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Двести сорок грузовиков с продуктами, водой и медикаментами въехали в сектор Газа за минувшие сутки через КПП "Рафах" и "Керем-Шалом". Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"240 грузовиков с гуманитарной помощью были досмотрены и прибыли в Газу в течение 18 января", - говорится в сообщении. Уточняется, что 101 автомобиль, загруженный продуктами питания, водой, медикаментами, а также оборудованием для организации работы пунктов временного размещения, въехал в Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах". 139 грузовиков прошли через КПП "Керем-Шалом".