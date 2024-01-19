Kyodo: в Японии бухгалтеров трех фракций ЛДП обвинили в нарушении финотчетности

По информации агентства, расследование проводится на фоне масштабного скандала вокруг нарушений при сборе политических пожертвований

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Токийская прокуратура предъявила обвинения двум бывшим и одному действующему бухгалтеру трех фракций правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Речь идет о внутрипартийной группе, которую до декабря 2023 года возглавлял японский премьер-министр Фумио Кисида, а также о фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи и группе, которой руководил бывший премьер Синдзо Абэ (1954-2022).

Кроме того, прокуратура предъявила обвинения Ясутаде Оно и Яити Танигаве, двум депутатам из фракции Абэ, по делу о получении откатов при сборе политических пожертвований. По данным следствия, незаконным путем Оно получил за последние годы порядка 50 млн иен ($336 тыс.), Танигава - около 40 млн иен ($269 тыс.). В связи с этим депутаты подали заявления о выходе из ЛДП.

В случае признания виновными бухгалтерам и депутатам может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф размером до 1 млн иен ($6,7 тыс.).

Ранее Кисида заявил о намерении распустить свою фракцию правящей партии ради восстановления доверия населения к политикам. По мнению газеты Yomiuri, соответствующие планы главы правительства могут привести к роспуску и других внутрипартийных групп ЛДП.

Скандал с отчетностью

Расследование проводится на фоне масштабного скандала вокруг нарушений при сборе политических пожертвований. Партийные фракции в ЛДП традиционно устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на приемы и вечера, которые приобретали в основном представители бизнеса. В некоторых случаях политики превышали квоты и фракции возвращали им разницу между установленной нормой и реально собранными средствами, что не было отражено в финансовой отчетности.

Громкий скандал уже привел к падению рейтингов правительства до отметок ниже 30%. Из-за него 15 членов фракции Абэ лишились своих постов в правительстве, включая должности заместителей глав и руководителей ключевых министерств, а также в партийной руководстве. Один из членов фракции Абэ, депутат Ёситака Икэда, был арестован.